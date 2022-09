(Adnkronos) – Via libera al vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech anche come booster per i bimbi under 12. Il Comitato per i medicinali a uso umano, Chmp, dell’Agenzia europea del farmaco Ema ha infatti “raccomandato di autorizzare l’uso di Comirnaty come dose di richiamo per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni”. Lo comunica l’ente regolatorio Ue.