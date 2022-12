Covid, ok vaccino Pfizer a bimbi under 5: la circolare

(Adnkronos) – Arriva la circolare del ministero della Salute che estende l’utilizzo del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech anche ai bambini di 6 mesi-4 anni. In questa fascia d’età il vaccino viene raccomandato per i piccoli “che presentino condizioni di fragilità, tali da esporli allo sviluppo di forme più severe di infezione da Sars-Cov-2”, e nello specifico viene elencata una serie di patologie o condizioni che determinano questa fragilità. Ma il documento firmato dal direttore generale della Prevenzione Giovanni Rezza aggiunge anche che, “tenuto conto dell’indicazione di utilizzo autorizzata” dalle agenzie del farmaco europea e italiana “Ema e Aifa, tale vaccino potrà essere reso disponibile anche per la vaccinazione dei bambini, nella fascia di età 6 mesi-4 anni (compresi), che non presentino tali condizioni, su richiesta del genitore o di chi ne ha la potestà genitoriale”.