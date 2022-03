Covid, Oms: “6 milioni di morti in 2 anni, pandemia non è finita”

(Adnkronos) – “A 2 anni” da quando Covid-19 è stato dichiarato una pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità, “più di 6 milioni di persone sono morte”, stroncate dal virus. “Sebbene i casi e i decessi segnalati siano in calo a livello globale e diversi Paesi abbiano revocato le restrizioni, la pandemia è tutt’altro che finita e non sarà finita da nessuna parte finché non sarà finita ovunque”. E’ il monito lanciato dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus che, durante il periodico briefing da Ginevra, invita a non abbassare la guardia contro Sars-CoV-2.