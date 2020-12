Covid, più o meno stabili sia i nuovi contagi (18.727), che i decessi (761). Sempre di più i guariti

A fronte degli ultimi 190.416 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 171.586), nelle ultime 24 ore sono 18.727 (ieri invece 16.999), i nuovi positivi (non ‘malati’) e, come spiega il bollettino quotidiano illustrato dal ministero della Salute, si evidenzia che i positivi sono complessivamente in calo: 690.323.

Il Veneto la regione più colpita, ma la Lombardia torna a ‘fare i numeri’

E’ ancora il Veneto la Regione maggiormente colpita dai nuovi contagi (3.883), seguito dalla Lombardia (2.938) che sta tornando a veder crescere i nuovi casi. Quindi, la Puglia (1.813), il Piemonte (1.553), la Campania (1.340), il Lazio (1.230), e l’Emilia Romagna (1.211).

In rapporto al calo dei nuovi contagi, è invece ancora alto il numero delle vittime (761 da ieri), che porta così il totale dei decessi dall’invio dell’emergenza a 63.387 unità.

Rianimazioni, ospedali ed isolamento domiciliare: sempre di più ‘ritornano a vivere’

Sempre ‘lievemente’, ma prosegue il calo di presenze nelle terapie intensive dove, a fronte di nessun nuovo ingresso (nella media nazionale), ne sono invece usciti in 26. Dunque, attualmente, sono 3.265 i malati in rianimazione.

Un calo che sta interessando grazie a Dio anche i reparti ordinari di medicina negli ospedali dove, ad oggi (con i -526 da ieri), ora sono 28.562 i ricoverati con sintomi.

Bene anche il ‘trend’ imboccato da quanti in isolamento domiciliare, perché non si registrano nuove ‘quarantene’ ma, anzi, da ieri ben 5.652 nuove ‘uscite’. Così, costretti a dover rimanere chiusi in casa, ora vi sono in tutto 658.496 italiani.

Sempre più guariti, oggi siamo arrivati addirittura a 1.052.163

Ed intanto, sebbene di poco, superato il milione (1.052.163 per l’esattezza), il numero di quanti riusciti finalmente a lasciarsi alle spalle questo maledetto virus: ben 24.169 nelle ultime ventiquattro ore

D’Amato: “L’Rt scende a 0.67, siamo sulla strada giusta”. Nel Lazio meno di 600 nuovi casi

Entrando nello specifico della nostra Regione, qui da ieri i nuovi contagi censiti sono stati 1.23. Da ieri sono stati registrati altri 68 morti.

Come ha tenuto a rassicurareD’Amato: ”L’Rt scende a 0.67, siamo sulla strada giusta“, tuttavia l’assessore alla Sanità e all’Integrazione sanitaria della Regione, invita comunque a “non abbassare il livello d’attenzione“. Nella Regione “i guariti sono tre volte i casi positivi” e i casi a Roma scendono “sotto i 600”.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

bollettino

Max