Covid, Pregliasco: “Situazione non buona, urge intervenire”. I M5s: “Green pass e test gratis per eventi”

Sarcasticamente, la definisce “Una bella estate”, esattamente quanto non ci si aspettava sotto il profilo contagi, per i quali esorta a dare un’accelerazione alla vaccinazione di massa: ”La velocità con cui si ottiene il risultato sarà determinante, quindi tutto quello che serve, Green pass e quant’altro, ben venga“.

Pregliasco: “Non va bene, c’è una progressione continua del virus come immaginavamo”

E’ molto più che preoccupato Fabrizio Pregliasco, che commentando il monitoraggio settimanale appena diramato dalla cabina di regia, commenta che “purtroppo la situazione non va bene, c’è una progressione continua del virus come immaginavamo. Anche le valutazioni sono tutte sui non vaccinati nell’ultimo periodo, come previsto“.

Pregliasco: “Per la zona gialla privilegiare l’incidenza dei ricoveri rispetto ai contagi”

Anche lui, come il ministro Speranza, rispetto ai criteri che possono riportare alcuni regioni in zona gialla, spiega che “dipende dai parametri che a questo punto andranno rivisti mantenendo il tracciamento come elemento base per individuare i focolai. Ma sul privilegiare l’incidenza dei ricoveri rispetto ai contagi sono d’accordo con il ministro Speranza“.

Pregliasco sulla pericolosità della Delta: “Un infetto può contagiare fino a 7 persone”

Dunque conclude Pregliasco, per salvare in extremis l’estate, urge mettere in campo “una serie di controlli all’arrivo nelle regioni, in particolare nelle isole”. Del resto la trasmissibilità della variante Delta, rimarca il virologo, è ormai nota: “Un infetto può contagiare fino a 7 persone”.

I 5S della Commissione Sanità in Senato: “Green pass per i luoghi con assembramenti di persone”

Intanto, come dicevamo anche ieri, dopo un primo momento di perplessità, il ‘modello Macron’ rispetto al green-pass (che equivale alla vaccinazione obbligatoria per poter fare ‘vita di società’), inizia a convincere un po’ tutti i partiti della maggioranza.

Oggi ad esempio, i componenti del Movimento 5 Stelle della Commissione Igiene e Sanità del Senato, attraverso un comunicato hanno spiegato che:

”Valutare l’uso del Green pass per accedere nei luoghi con assembramenti di persone, discoteche, stadi, grandi eventi. Ma parallelamente ragionare su come rendere gratuiti i tamponi per chi non si è potuto ancora vaccinare. I contagi stanno risalendo e la variante Delta spaventa, ma è importante cambiare i criteri che portano alle misure da prendere perché è importante considerare l’andamento dei ricoveri ospedalieri. Grazie ai vaccini, infatti, la maggior parte delle persone che si ammala riesce a superare Covid-19 senza il ricovero”.

I 5S della Commissione Sanità in Senato: “I casi aumenteranno ed è necessario fare il tracciamento”

Non hanno dunque dubbi i i componenti del M5s della Commissione Igiene e Sanità del Senato: “I casi aumenteranno ed è necessario fare il tracciamento e il sequenziamento. E’ fondamentale, come è sempre stato fatto, proseguire passo passo, con misure graduali ma aderenti alla situazione che viviamo, e mettere in campo campagne informative sull’importanza di vaccinarsi“.

Max