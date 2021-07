Covid Puglia, oggi 19 contagi e 2 morti: bollettino 12 luglio

Sono 19 i contagi da Covid rilevati oggi, 12 luglio, in Puglia, dove sono stati effettuati 4.342 tamponi per l’infezione da coronavirus. Lo evidenzia il bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla regione sulla base delle informazioni del dipartimento della Salute. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat. Ieri erano zero. In tutto hanno perso la vita 6.652 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.741.375 test.

Sono 245.285 i pazienti guariti mentre ieri erano 245.020 (+265). I casi attualmente positivi sono 1.879 mentre ieri erano 2.127 (-248). I ricoverati sono 82 mentre ieri erano 87 (-5). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 253.816 così suddivisi: 95.283 nella provincia di Bari; 25.616 nella provincia di Bat; 19.854 nella provincia di Brindisi; 45.210 nella provincia di Foggia; 27.083 nella provincia di Lecce; 39.576 nella provincia di Taranto;817 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.