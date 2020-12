Covid, purtroppo la media positivi/tamponi è ancora alta. Unica ‘luce’ il boom di guariti

E’ Natale e siamo tutti più buoni e speranzosi ma, purtroppo, qualcosa non sta funzionando. Speriamo che questo lockdown natalizio porti risultati significativi perché, come dimostrano i dati di oggi, se è vero vi sono regioni virtuose, quelle invece più preoccupanti delle altre (come il Veneto: 3.837 casi da ieri), vanificano le speranze restituendoci numeri ancora troppo alti.

Sale ancora la media tra numero di tamponi effettuati e positivi

Oggi infatti vediamo che è salito il rapporto fra il numero di tamponi effettuati e positivi, raggiungendo il 9,3%.

Nelle ultime 24 ore infatti, a fronte di 193.777 tamponi eseguiti, sono usciti altri 18.040 nuovi contagi. Dato che il ministero della Salute certifica nel report quotidiano, dove si legge che attualmente nel Paese le persone positive al coronavirus (ma non ‘malate’), sono 593.632.

Stabile ma ancora alto il numero delle vittime quotidiane

Per quel che riguarda le vittime, anche oggi non sono certo poche: 505 nelle ultime 24 ore. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, in Italia il coronavirus ha già ucciso 70.900 volte.

Migliora la situazione (generale) negli ospedali italiani ma…

Anche qui, come per i contagi, in alcune regioni le terapie intensive vanno via via assottigliandosi mentre, in altre, ‘gonfiandosi’. Questo determina che nel quadro generale si contano 35 pazienti in meno da ieri, a fronte di 2.589 pazienti ancora costretti alla ventilazione meccanica. Ma, lo ripetiamo, quei 35 in meno sono purtroppo il frutto di una media…

Molto meglio invece per quel che riguarda le ospedalizzazioni dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari con sintomi, ora in discesa. Attualmente gli ‘allettati’ sono 24.070.

‘Sfoltisce’ l’isolamento domiciliare mentre è boom di guariti

Rispetto a qualche mese fa, quando superavano addirittura i 700mila, vanno via via tirandosi ‘fuori’ gli italiani costretti all’isolamento domiciliare, oggi 566.973.

Ottimo invece il trend dei guariti, ogni giorno numerosi: da ieri 22.718 sono andati ad aggiungersi a quanti sono finalmente riusciti a lasciarsi alle spalle questo maledetto virus, attualmente 1.344.758.

Lo ‘strano’ caso del Lazio: meno positivi e decessi ma troppe rianimazioni

E’ tutto sommato positiva la situazione nella Lazio, dove i numeri indicano una diminuzione di nuovi contagi e decessi (tuttavia il rapporto tamponi/positivi è a 9%, dunque alta), ma preoccupa invece il fatto che le terapie intensive continuano ad essere sopra la soglia.

Come ha illustrato Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, ”Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+2.421) si registrano 1.519 casi positivi (+573), 24 decessi (-20) e +1.706 i guariti. Diminuiscono i decessi e i ricoveri, ma aumentano i casi e le terapie intensive“. Infine, ha aggiunto, “I casi a Roma città tornano a quota 600“.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max