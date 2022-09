Covid, Puzzer: “Nuovo vaccino? E’ siero sperimentale, non lo farò”

(Adnkronos) – “Io non mi vaccinerò neanche questa volta perché penso che questi siano sieri sperimentali. Le persone sono libere di fare ciò che vogliono, ma questo non è un vaccino. La gente non dovrebbe fare da cavia visti gli effetti avversi che hanno dato i precedenti vaccini: delle rassicurazioni dell’Ema non mi fido”. Lo dice all’Adnkronos Stefano Puzzer, leader No Vax della protesta dei lavoratori portuali poi divenuto leader dei No Green pass, commentando l’autorizzazione da parte dell’Ema del vaccino aggiornato contro la variante Omicron.

“Piuttosto – spiega – il protocollo che era stato emanato dal Ministero sulle cure contro il Covid si è dimostrato totalmente inadeguato: se infatti fosse stato efficace e giusto, il Covid non avrebbe fatto i danni che ha fatto e soprattutto non ci sarebbe stato un numero così alto di decessi”.