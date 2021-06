Covid, raggiunti 600mila vaccinati in un giorno

Raggiunta quota 600 mila vaccinazioni in un giorno. Il dato, delle ore 6 di stamani, è stato fornito dal governo che parla per la precisione di 598.510 dosi somministrate. E’ la prima volta che si raggiunge un numero così alto. Finora sono 12.737.533 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, per un totale complessivo di 37.069.235 di dosi somministrate.

“Grazie a tutte le donne e gli uomini del nostro Servizio sanitario nazionale che ieri ci hanno permesso di somministrare oltre 600.000 dosi di vaccino. Continuiamo così. È la strada giusta”, sottolinea su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Stamattina alle 6 ci siamo svegliati con una straordinaria notizia, ieri è stata raggiunta quota 600 mila vaccinazioni in un giorno. Un grandissimo grazie al generale Figliulo, al personale sanitario, ai militari, alla protezione civile e a chi si sta impegnando in questa missione. E poi grazie a tutti gli italiani che si stanno vaccinando in massa e senza esitazioni. L’Italia è veramente una bella squadra”, scrive il presidente dei senatori Iv, Davide Faraone, su Fb.