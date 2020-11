Covid, Regione Lazio: le parole di D’Amato

Coronavirus Roma, D’Amato dichiara: “Calano i casi e i decessi in tutta la regione. A Roma 1.295 casi nelle ultime 24 ore. La corsa del virus inizia a rallentare, le misure adottate sembrano produrre gli effetti auspicati e dobbiamo continuare così”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha commentato i dati del Coronavirus nel Lazio del 15 novembre, in cui si sono registrati comunque altri 1295 nuovi casi nella Capitale e 2.612 nuovi contagi nel Lazio a fronte di 22.434 tamponi effettuati. Virginia Raggi intanto afferma: “Sono guarita dal Covid-19”.

Covid, tensione nella Capitale domenica

Domenica pomeriggio nella Capitale tensioni tra manifestanti negazionisti del Covid, per lo più di estrema destra, e forze dell’ordine. Al termine della giornata sono state undici le persone fermate dalla polizia dopo la manifestazione spontanea e non autorizzata organizzata davanti la Bocca della Verità e poi proseguita in corteo in Piazza Venezia. Motivo della protesta, le norme inserite nel nuovo Dpcm. I fermati, alcuni dei quali appartenenti a Forza Nuova e al movimento dei Gilet Arancioni, da quanto si apprende, saranno denunciati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata.