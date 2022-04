Covid, Ricciardi: “O si affronta con razionalità o ci farà molto male a lungo”

(Adnkronos) – “O la pandemia” covid “viene affrontata globalmente con razionalità e scientificità, o durerà a lungo e continuerà a farci molto molto male”. Ammonisce così via Twitter Walter Riccardi, docente di Igiene e Medicina preventiva all’università Cattolica, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza. “E’ tradizione millenaria dei microbi, soprattutto dei virus a trasmissione respiratoria, approfittare della stanchezza della gente per riprodursi e prosperare a danno di salute e economia – scrive – O la pandemia viene affrontata globalmente con razionalità e scientificità, o durerà a lungo e continuerà a farci molto molto male, soprattutto ai più fragili per patologia o per età e agli operatori sanitari, sempre più stanchi e con ranghi sempre più ridotti, e all’economia che senza salute non può prosperare”.