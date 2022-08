Covid, Ricciardi: “Rischio picco morti in autunno se si arriva impreparati”

(Adnkronos) – I tanti morti che ancora si registrano per Covid rappresentano “un livello di preoccupazione e di allarme elevato, perché se abbiamo avuto tanti morti in una fase ‘favorevole’ come quella estiva, cosa dobbiamo aspettarci in autunno? Se ci arriviamo con la bassa copertura vaccinale della quarta dose e con misure di sanità pubblica saltate, ci può essere davvero un picco di mortalità preoccupante”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e docente di igiene all’Università Cattolica.

Con l’inizio di agosto, osserva, “vediamo che si sta appiattendo la curva epidemica, come avevamo previsto, con il picco probabilmente raggiunto alla fine di luglio. Ora dovremmo avere una stabilizzazione questo mese. Con una coda di decessi ancora importanti – precisa Ricciardi – perché riguardano patologie che si sono originate circa 2 settimane fa”.