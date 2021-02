Covid, rispetto a ieri, dopo settimane di relativa stabilità, oggi un leggero peggioramento: colpa delle varianti

Nell’ambito di una situazione sì ‘altalenante’, ma comunque da settimane proiettata ad un generale – lieve – ribasso dei casi, l’indice di positività continua a vacillare ‘nella media’. Per la verità, ad essere ‘capillari’, potremmo anche finire quello di oggi come uno dei ‘peggiori’ da qualche giorno a questa parte ma, salvo smentite, con i giorni a seguire finirà sicuramente per rientrare nel trend che abbiamo spiegato. Anche perché, a ‘rovinare’ la media generale, è l’incidenza dei focolai circoscritti, per lo più ad appannaggio delle varianti.

Ad ogni modo, nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti in Italia 170.672 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici conteggiati insieme), dai quali sono emersi altri 9.630 nuovi contagi, che indicano un tasso di positività al 5,6%.

Dunque, come spiega il report quotidiano del ministro della Salute, cala il numero degli attualmente positivi (per altro non necessariamente ‘malati’) in tutto il Paese (siamo 60 milioni!), ora 387.903.

Dunque, come volevasi dimostrare, le regioni che ospitano il maggio numero di contagi, sono proprio quelle più interessate dalla presenza delle varianti.

Ecco quindi l’Emilia Romagna (1.847), seguita dalla Lombardia (1.491), ed infine la Campania (1.202). Ma ricordiamo che si parla di regioni, come nel caso della Lombardia, che hanno alle spalle giornate da quasi 3mila nuovi casi in 24 ore.

Per quanto ancora alto, anche il numero delle vittime sta lentamente iniziando a calare, in virtù delle 274 registrate da ieri, portando così a 95.992 il numero dei decessi dall’inizio dell’epidemia.

Dunque, sempre per effetto dei focolai da variante (nella media nazionale), rispetto a ieri sono tornate a crescere di 24 pazienti i malati nelle terapie intensive, complessivamente 2.118.

Idem per quanto riguarda i reparti ospedalieri ordinari dove, dei 18.155 ricoverati con sintomi, 351 sono giunti nelle ultime 24 ore.

Prosegue intanto a diminuire la quota di quanti costretti a restare chiusi in casa (367.630) in isolamento domiciliare, grazie agli altri 1.367 che da ieri sono finalmente tornati ad uscire.

Sempre buono infine il numero dei guariti, con altri 10.335 italiani che si sono finalmente lascia alle spalle questo maledetto virus…

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max