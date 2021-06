Covid, Rt ancora in calo a 0,68 e incidenza a 32 casi ogni 100mila abitanti

Cala ancora in Italia l’indice Rt, valore di trasmissibilità che ci dice quante persone possono essere contagiate in media da un individuo, sceso a 0,68 dallo 0,72 della scorsa settimana. È quanto risulta dalla Cabina di regia, ancora in corso, per il monitoraggio settimanale sulla situazione epidemiologica nel Paese. Si riduce anche l’incidenza dei casi, ora 32 ogni 100 mila abitanti. La scorsa settimana il valore era 47 ogni 100 mila.

Secondo quanto si apprende dalla bozza della Cabina di regia Iss-ministero della Salute, tutte le regioni presentano uno scenario a basso rischio, con un Rt medio inferiore a 1. Meglio anche le terapie intensive e i ricoveri ordinari. I tassi di occupazione dei posti letto occupati in terapia intensiva è sceso al 12%, ben al di sotto della soglia critica (in una settimana le persone ricoverate sono passate da 1323 a 1033). Nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto occupati nelle terapie intensive.