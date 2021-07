Covid Russia oggi, 672 morti: bollettino record da febbraio

Nuovo record di morti per covid in Russia. Il bollettino ufficiale oggi fa riferimento a 672 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore: non erano mai stati così tanti nel Paese dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dati delle autorità russe riportati dall’agenzia Tass riportano 23.543 nuovi casi accertati di Covid-19, con il totale salito a 5.538.142 contagi e 135.886 morti dall’inizio della pandemia. La Tass sottolinea come il dato odierno sui nuovi casi sia il più preoccupante dallo scorso 17 gennaio.

Mosca, stando al bollettino ufficiale, registra 7.597 contagi e 108 decessi. San Pietroburgo, che ospita i quarti di finale degli Europei di calcio, è la città che nelle ultime ore ha segnalato il maggior numero di vittime, con 115 morti.

In Russia i casi attivi sono 384.935 e – sottolinea la Tass – non erano mai stati così tanti dallo scorso 17 febbraio. Le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione sono 5.017.321.