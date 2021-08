Covid, Salmaso: “Immunità gregge non c’è, protetti solo i vaccinati”

L’immunità di gregge legata al vaccino anti Covid “non c’è. E non è nemmeno perseguibile. Cioè il concetto che chi non vaccinato è protetto da tutti gli altri che invece si sono vaccinati, cioè appunto dal ‘gregge’ immune, non è applicabile nella nostra situazione. Chi è vaccinato è protetto e chi non è vaccinato non lo è”. Lo ha detto Stefania Salmaso, epidemiologa dell’Associazione italiana di epidemiologia (Aie), ospite di ‘Agorà Estate su Rai3.

“Non abbiamo alcun elemento – ha aggiunto Salmaso – per pensare di poter raggiungere l’immunità di gregge visto che tutti i non vaccinati sono in fasce di età ben definite e non sono mescolati completamente tra i vaccinati. Quindi questo il concetto non è perseguibile. Ma non lo è stato fin dall’inizio. Non solo adesso”.