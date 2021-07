Covid, Salvini: “De Luca uomo pericoloso, va aiutato a non fare danni”

“De Luca è un uomo pericoloso, lo dico con rispetto per le istituzioni, attenta alla salute di milioni di cittadini. E’ pericoloso imbavagliare la gente all’aperto con 40 gradi all’ombra, senza ragione scientifica. Va aiutato a non fare danni”. Lo ha detto Matteo Salvini a Diritto e rovescio parlando del governatore della Campania e delle misure anti covid.

“Mai abbassare la guardia ma nemmeno vivere nella paura”, continua il leader della Lega che aggiunge: “Ho sentito qualche virologo parlare di nuovi lockdown in autunno, lasciamo respirare gli italiani, permettiamo loro di vedere la luce in fondo al tunnel. La variante Delta non comporta né più morti né più ricoveri in ospedale”.