Covid, Salvini: “Ho prenotato il vaccino per lunedì prossimo”

Per il vaccino contro il Covid “sono prenotato per lunedì prossimo. A differenza di altri colleghi che scavalcano la fila e fanno i furbetti del vaccino mi è stato assegnato uno slot lunedì prossimo, spero di arrivare sano e salvo”. Lo ha detto Matteo Salvini a Quarta Repubblica.

Il leader della Lega ha poi commentato il parere del Cts sulle mascherine all’aperto: “Mi hanno dato dell’irresponsabile per settimane perché dicevano che si poteva togliere l’uso della mascherina entro giugno, dell’assassino, del criminale. Oggi gli scienziati del Cts e Speranza dicono che entro giugno si può togliere la mascherina e non ci sono state stragi”, ha affermato.

Quanto all’incontro con Berlusconi, “abbiamo parlato di federazione. Non pensiamo a un partito unico perché non si inventano da sera a mattina, ma a mettere insieme in Parlamento delle proposte, anzichè essere divisi in 4-5 gruppetti. E’ una cosa utile al centrodestra, a Draghi, all’Italia”.