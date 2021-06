Covid Sardegna oggi, 4 contagi e nessun decesso: bollettino 21 giugno

Quattro nuovi contagi da Covid e nessun decesso oggi, 21 giugno, in Sardegna, dove, secondo il bollettino della regione, il virus frena ancora. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati meno di 900 (829). In ospedale restano 65 pazienti (-3 rispetto a ieri), mentre resta invariato il numero delle persone (5) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Dei 57.122 casi positivi complessivamente accertati, 14.954 (+3) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.677 nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.960 a Nuoro, 17.352 (+1) a Sassari.