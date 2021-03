Covid: “Se non interveniamo subito con delle misure, rischiamo 40mila contagi al giorno” avverte Pregliasco

Covid: “Se non interveniamo subito con delle misure, rischiamo 40mila contagi al...

Come riferito in un altro articolo, il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito per individuare una linea di comportamento finalizzato al contenimento dei contagi, dando così modo nel frattempo alla campagna vaccinale, di accelerare.

Del resto, il numero dei contagi quotidiani è abbastanza palese e, come ha affermato oggi su Radio1 Rai il virologo dell’università di Milano, Fabrizio Pregliasco, entro fine marzo andiamo incontro ad un picco di “40mila casi al giorno”.

Pregliasco: “Un lockdown sarebbe insopportabile, può aiutare un coprifuoco anticipato”

Una previsione spaventosa che, salvo ‘interventi’ immediati, il virologo ha calcolato sulla base dei “ricoveri e delle terapie intensive sempre più piene in questo periodo”. Dunque, rimarca Pregliasco, non ci sono alternative: “Le restrizioni nel weekend possono aiutare, anche se capisco non piacciono. Un lockdown prolungato è più efficace, ma mi rendo conto essere insopportabile. Forse può aiutare anche un coprifuoco anticipato, alle 20 o alle 21”.

Max