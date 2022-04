Covid, Sestili: “Contagi stabili ma valori alti, non è finita”

(Adnkronos) – I dati della curva epidemiologica Covid-19 in Italia “si stanno stabilizzando su un livello molto alto di contagi. Il motivo è anche perché non si fanno più tamponi, quindi i contagi reali sono molti di più. Come dice l’Oms, dobbiamo stare molto attenti, la pandemia non è finita”. Lo afferma all’Adnkronos Salute il fisico Giorgio Sestili, che fin dall’inizio della pandemia analizza e monitora l’andamento epidemico di Sars-CoV-2, analizzando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.