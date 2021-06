Sono 85 i nuovi contagi da Covid 19 registrati oggi, 21 giugno, in Sicilia e solo due i morti. Sono invece 134 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in totale, sono 5.509 i positivi – 51 in meno rispetto a ieri – e di questi 237 sono ricoverati in regime ordinario, 25 in terapia intensiva e 5.247 sono in isolamento domiciliare.