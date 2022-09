Covid, Silvestri: “Possibile evoluzione virus meno benigna, booster cruciali”

(Adnkronos) – “In prospettiva futura, ci sono alcune cose sulle quali bisognerebbe focalizzarsi” nella lotta a Covid-19 secondo il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta. “La prima è che la protezione conferita dai vaccini, sebbene potente, ha una durata limitata nel tempo, e quindi è importante che si insista sulle dosi booster e con le tempistiche indicate dagli esperti (Cdc, etc.), anziché insinuare dubbi sulla loro sicurezza ed efficacia”, spiega in un post su Facebook. Inoltre, aggiunge, “su Omicron si dovrebbe capire che il virus potrebbe – possibilità rara, ma non impossibile – evolvere in direzioni meno benigne. In questo caso, di nuovo, la strada sarebbe quella di insistere sui vaccini (anche con ricerca e sviluppo di prodotti ‘pan-Covid’) e di potenziare i servizi sanitari”.