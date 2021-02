Covid, Speranza al Senato: “Non ci sono le condizioni per abbassare le misure”

“Non ci sono le condizioni epidemiologiche per alleggerire le misure di contrasto alla pandemia, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia”. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione al Senato. In particolare preoccupa la diffusione delle varianti del virus. Quella inglese “è presente nel 17.8% dei casi e sarà presto prevalente – ha sottolineato il ministro – questo rende indispensabile alzare il livello di guardia, ma fortunatamente non compromette l’efficacia dei vaccini. Le altre due varianti invece (ndr: brasiliana e sudafricana) sono più insidiose per la ridotta efficacia dei vaccini. La loro diffusione è minore ma è necessario isolare i focolai”.

Rt medio 0.99, Speranza: “Serve prudenza”

“Cinque regioni registrano le terapie intensive sopra la soglia critica e l’Rt medio è 0.99”, ha riferito Speranza, invitando le persone a mantenere un atteggiamento “di grande prudenza”. “Le polemiche – ha inoltre detto – disorientano i cittadini sempre più stanchi per questa lunga crisi, ma argineremo il virus con la scienza e con il personale sanitario. I ritardi di alcune forniture di vaccini non cambieranno l’iter in corso e vediamo la luce in fondo al tunnel”.