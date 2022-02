Covid, Speranza: “Guardiamo alle prossime settimane con fiducia”

Il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso di un intervento all’inaugurazione dell’Anno accademico 2021-2022 dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha parlato di ottimismo riguardo al futuro della pandemia. La curva dei contagi in Italia scende ed è stato già programmato il calendario che nelle prossime settimane porterà all’allentamento di quasi tutte le misure anti-Covid.

“Guardiamo alle prossime settimane con maggiore fiducia e lo facciamo soprattutto perché abbiamo finalmente una percentuale molto alta di persone che hanno scelto la strada del vaccino come leva fondamentale per affrontare questa stagione così difficile – ha detto il ministro. – Dopo molte settimane tutt’altro che semplici, finalmente vediamo anche nel nostro Paese la curva piegarsi”.

Speranza analizza i dati delle ultime settimane: “Sono incoraggianti, e l’auspicio è che, su questo terreno, i giorni che arriveranno possano essere ancora giorni caratterizzati da un ripristino delle attività a cui tutti vogliamo tornare nel più breve tempo possibile”.

Nessuno si salva da solo, è questo il messaggio che Speranza lancia nel suo discorso: “Fra le lezioni di questa stagione così difficile questa è una delle più importanti. Nessuno può pensare da solo di salvarsi. Ne saremo fuori solo quando ogni Paese ne sarà fuori. E così come abbiamo sviluppato un impegno enorme nel nostro Paese e in Europa, dobbiamo lavorare in una sinergia globale internazionale molto solida e determinata, perché questa sfida della vaccinazione globale venga portata in ogni angolo del pianeta”.

“Io penso – ha sottolineato ancora Speranza – che la lezione forse più grande di questo tempo così difficile è che dobbiamo investire sempre di più sulle nostre reti della conoscenza, che sono davvero il patrimonio più prezioso che abbiamo, le nostre donne e i nostri uomini”, ha concluso il ministro.