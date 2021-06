Covid, Speranza: “Messi meglio ma non è finita, rafforzare campagna vaccinazione”

“Siamo messi meglio di prima, i numeri sono chiari, ma non possiamo pensare che sia finita. Abbiamo ancora bisogno di cautela, di prudenza e di fare tutto il possibile, soprattutto rafforzare ancora la campagna di vaccinazione”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a Napoli per un appuntamento elettorale con il candidato sindaco Gaetano Manfredi.

“I numeri sono chiari – ha aggiunto Speranza – avevamo 30mila persone in ospedale, ora ce ne sono poco più 2mila, avevamo quasi 4mila in terapia intensiva e ora poco più di 300. Sono numeri molto molto chiari, anche i decessi sono crollati ma fino a che non ci saranno zero decessi la battaglia non sarà vinta. Ma non possiamo pensare che sia finita, nonostante questi numeri”.