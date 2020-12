Covid, Speranza: “Necessari altri sacrifici. L’obiettivo è piegare la curva senza lockdown generale”

“L’obiettivo del governo è piegare la curva senza un lockdown generalizzato”, lo ha dichiarato il ministro della salute Roberto Speranza nel corso dell’informativa al Senato di questa mattina. Il governo ha varato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da domani: saranno necessari altri sacrifici per non vanificare i passi in avanti delle ultime settimane. Lo ha dichiarato speranza.

“Per la stabilizzazione dei primi risultati c’è bisogno di altre settimane di sacrifici e poi di una cura di mantenimento – ha ribadito il ministro – L’onda resta ancora molto alta quindi attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con scampato pericolo. Non facciamoci illusioni, se abbassiamo la guardia la terza ondata è dietro l’angolo, ha proseguito il ministro”.

Limitati gli spostamenti anche per le feste natalizie: “Dobbiamo disincentivare gli spostamenti tra regioni il 25, 26 e primo gennaio e limitare anche gli spostamenti tra comuni. Dobbiamo affrontare le feste con massima serietà se non vogliamo nuove chiusure a gennaio. Per le feste le limitazioni previste dovranno essere rafforzate anche nel quadro di un coordinamento europeo. Bisogna limitare il più possibile i contatti tra persone”, ha concluso Speranza.