Covid, Speranza: “Pandemia non è conclusa, varianti nuove insidie”

“Siamo in una fase diversa della pandemia” di Covid, “ma la pandemia non è conclusa. Le varianti sono le nuove insidie”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento alla cerimonia di accreditamento internazionale Jci della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma. Speranza ha comunicato che “abbiamo superato le 57 milioni di dosi” di vaccino anti Covid “somministrate”.

L’accreditamento internazionale Jci della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma “è un riconoscimento prestigioso per il lavoro messo in campo in questi anni. E arriva in un momento importante per il Servizio sanitario nazionale” ha poi evidenziato il ministro della Salute nel suo intervento.

“Questo accreditamento è il frutto di un lavoro di 10 anni da quando abbiamo pensato di rilanciare il Policlinico separando l’attività da quella dell’Università, ma rimanendo una realtà unitaria e inscindibile” ha sottolineato Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica.