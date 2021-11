Covid, Speranza: “Spingiamo sulla terza dose. Green pass decisivo, non lo cambiamo”

L’Oms ha parlato chiaro: in Europa è in atto la quarta ondata di Covid. L’Italia al momento resiste, ma la curva del contagio è in salita. Tanto che l’Iss ha classificato a rischio moderato tutte le regioni italiane. Proprio per analizzare il momento delicato il ministro della salute Roberto Speranza ha fissato una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Tanti i temi toccati. Si parte dai dati: “Nel quadro europeo i numeri dell’Italia si possono considerare tra i migliori ma è evidente che allarme dell’Oms va considerato con la massima attenzione e ci richiede di insistere con la campagna di vaccinazione. Dobbiamo ancora recuperare sulle prime dosi e accelerare sulle terze dosi, raccomandate a tutti i fragili indipendentemente dall’età e a coloro che hanno avuto il monodose J&J e per gli over 60. E’ chiaro che la terza dose produce un prolungamento del Green pass, quindi è dalla terza dose che valgono i 12 mesi”.

Speranza ha poi parlato dell’efficacia del Green pass: “E’ uno strumento decisivo per il controllo epidemico perché rende più sicuri i luoghi in cui è utilizzato ed ha avuto un effetto incentivante per la campagna di vaccinazione. Quindi l’intenzione del governo è continuare ad utilizzare questo strumento decisivo e non sono all’ordine del giorno delle modifiche rispetto alla modalità di utilizzo del Green pass”.

Sullo stato d’emergenza il ministro della Salute ha precisato: “Il governo deciderà nelle giornate immediatamente precedenti alla scadenza. Ciò che è sotto gli occhi di tutti è che i dati ci indicano una crescita della curva epidemica ma il governo valuterà poco prima della scadenza dello stato di emergenza”.