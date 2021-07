Covid, studenti italiani positivi in vacanza: 15 fermi in Grecia

Erano in vacanza in Grecia, saranno costretti a rimanerci ancora per un po’. Come riferisce l’Ansa, circa quindici studenti veneziani, in viaggio per festeggiare la maturità, sono bloccati sull’isola greca di Ios, perché alcuni di loro sono risultati positivi al Covid.

Le prime avvisaglie sono arrivate quando una ragazza ha iniziato ad accusare un leggero malessere, con febbre. Subito il resto del gruppo si è sottoposto a tamponi: in 5 sono risultati positivi e ora attendono di capire cosa fare.

Secondo quanto riferito dal Gazzettino tutti i ragazzi avrebbero ricevuto almeno una dose di vaccino. Sono tutti in buone condizioni. Le famiglie riferiscono che le autorità locali non hanno ancora effettuato nessun controllo sul gruppo.