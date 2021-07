Covid Svizzera, imprenditore lancia lotteria pro vaccino

Il giornalista e imprenditore radiofonico Roger Schawinski lancia una lotteria con premi in denaro per incentivare le vaccinazioni contro il Covid. La lotteria è promossa dalla sua emittente privata Radio 1 e da Campax. Chi si farà inoculare a partire da domani le due dosi di vaccino può partecipare alla lotteria registrandosi sul sito impfjackpot.ch (disponibile solo in tedesco), riferisce oggi la Nzz am Sonntag. Per il momento sono previste due estrazioni che avranno luogo il 9 e il 23 settembre sull’emittente privata zurighese.

Secondo la Nzz am Sonntag, i premi- uno di 10.000 franchi e quattro di 1000 franchi – sono stati messi a disposizione dallo stesso Schawinski, che è ora alla ricerca di altri sponsor.

Secondo gli ultimi dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica, in Svizzera il 46,1% della popolazione è completamente immunizzata contro il Covid-19. Finora, 3.985.251 persone hanno ricevuto due dosi del vaccino, mentre altre 777.135 hanno ricevuto la prima inoculazione. La vaccinazione in Svizzera è gratuita.