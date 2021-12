Covid Svizzera oggi, 10.894 contagi e 27 morti: tasso positività al 15%

Sono 10.894 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi in Svizzera, mentre sono 27 decessi e 193 ricoveri per il Covid-19. Lo riferisce l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). I casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 1348,52.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 71.816 test, il tasso di positività è del 15,17%. Sull’arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 117.447. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,20.

Il 66,24% della popolazione in Svizzera è totalmente vaccinata. Il 36,62% delle persone sopra i 65 anni ha già ricevuto una terza dose. Dall’inizio della pandemia, 1.101.773 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 13.413.422 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 11.352 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 36.606. In Ticino si sono registrate 429 nuove persone positive e 15 nuovi ricoveri in ospedale. Cinque persone sono morte. Nei Grigioni i contagi sono stati 206, i decessi sono due.