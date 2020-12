Covid, tasso di positività in calo (8,2%), ma ancora troppi decessi: superati i 70mila. Bene i guariti

La buona notizia è che il tasso di positività è sceso all’8,2% ma, nonostante ciò, come vedremo, i numeri sono comunque ancora alti. Ad ogni modo, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti altri 175.364 tamponi, dai quali sono emersi altri 14.522 nuovi contagi. Inoltre, illustra ancora il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, con le 7.139 in meno da ieri, complessivamente in Italia le persone positive – non ‘malate’ – al coronavirus sono 598.816.

E’ sempre il Veneto ad avere più casi, segue la Lombardia

Ancora una volta è il Veneto la regione maggiormente colpita, con 3.357 casi. Seguono la Lombardia (2.153), l’Emilia Romagna (1.129) e la Campania (1.067).

Decessi: superati i 70mila dall’inizio dell’emergenza. Troppi

Riguardo poi le vittime, da ieri ne sono state censite altre 553, che portano così il numero dei decessi a 70.395 dall’inizio dell’epidemia. Ancora troppi…

Negli ospedali tra i reparti e le rianimazioni, si iniziano a ‘respirare’

Sempre meglio intanto nelle terapie intensive dove, con gli altri 63 pazienti in meno da ieri, ora le persone ricoverate sono 2.624.

Stessa cosa anche per quanto riguarda i reparti ordinari degli ospedali dove, con i meno 402 dimessi nelle ultime 24 ore, oggi i pazienti ricoverati con sintomi sono 24.546.

Sempre meno in isolamento domiciliare e sempre più i guariti

In virtù dei 6.674 che da oggi sono finalmente potuti tornare ad ‘uscire’, va lentamente migliorando anche la situazione di quanti costretti all’isolamento domiciliare, attualmente in 571.646.

E continua a salire, grazie a Dio, il numero di quanti dichiarati quotidianamente guariti dal Covid: da ieri 20.494 in più. Così, dall’inizio dell‘emergenza ad oggi, sono 1.322.067 gli italiani che si sono finalmente lasciati alle spalle questo maledetto virus.

Numeri che finalmente migliorano anche nel Lazio

In particolare, per quel che riguarda il Lazio, da ieri sono stati eseguiti circa 13mila tamponare sono stati registrati 946 i nuovi casi. In calo anche i decessi (-12).

Ecco nel dettaglio la situazione nelle altre regioni

Max