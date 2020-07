Covid, “Troppi casi, stop ai voli dal Bangladesh”, intervento del ministro Speranza dopo Roma

Finalmente, dopo la figuraccia ‘diplomatica’ di ieri sera – con due facoltose famigliole Usa respinte preso lo scalo di Cagliari, dopo essere atterrate con il loro jet privato – e tamponi fatti 48 ore prima negli stati Uniti – si è entrati nel ‘vivo’ di un problema ben più serio, come quello che ha visto giungere nello scalo della Capitale ben 39 persone (‘di ritorno’ dal Bangladesh), positive al Covid-19. Una situazione paradossale questa, dei cosiddetti ‘contagi di ritorno’, che rischiano di vanificare i grandi sforzi e sacrifici che i romani hanno dimostrato con un ordinato e lungo lockdown.

Speranza sospende i voli dal Bangladesh

Così stamane il ministro della Salute Roberto Speranza (nella foto), ha annunciato che si sta prodigando, ed ha quindi intimato ”la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh per via del ‘crescente’ ed inquietante a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull’ultimo volo arrivato ieri a Roma”.

Speranza: “Un accordo preso con Di maio”

Come ha poi spiegato Speranza, ”In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue”.

Speranza: “Quarantena extra Ue e Shengen”

Inoltre, come ha poi aggiunto il ministro della Salute, ”La quarantena per chi viene da Paesi extra UE ed extra Shengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza”.

Max