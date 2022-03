Covid Ue, mappa Ecdc: Europa resta rosso scuro

(Adnkronos) – L’Ue resta quasi tutta in rosso scuro, colore che indica il massimo rischio epidemiologico, nella mappa dell’Ecdc che monitora la situazione della pandemia di Covid-19 e che funge da punto di riferimento nell’Unione per le restrizioni di viaggio. Fanno eccezione alcune regioni della Svezia meridionale e centrale, inclusa quella della capitale Stoccolma, tre della Polonia meridionale e un’altra della Romania, che sono in rosso, la fascia di rischio appena inferiore a quella massima. La mappa viene elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione.