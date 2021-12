Covid Usa, Biden annuncia nuove regole per viaggiatori

Joe Biden annuncia oggi il nuovo piano per “proteggere gli americani contro le varianti Delta e Omicron” durante l’inverno. Secondo quanto anticipa la Casa Bianca, il piano del presidente Usa prevede, tra l’altro, la somministrazione della terza dose a “tutti gli adulti”, la distribuzione di test gratuiti fai-da-te, l’aumento delle misure di protezione nei luoghi di lavoro, un incremento della campagna vaccinale per i giovani, a partire dai 5 anni, per mantenere aperte le scuole e protocolli “più rigidi” per i viaggi internazionali.

In particolare, su quest’ultimo punto, a partire dalla prossima settimana verrà richiesto a tutti i viaggiatori in ingresso di sottoporsi ad un test entro 24 ore dalla partenza per gli Usa, a prescindere dalla nazionalità e dallo status di completa vaccinazione. L’Amministrazione Usa estenderà anche l’obbligo di indossare la mascherina su aerei, treni e trasporti pubblici, fino al prossimo 18 marzo.