Covid Usa oggi, al via vaccinazioni per bambini sotto 5 anni

(Adnkronos) – Parte oggi negli Stati Uniti la campagna di vaccinazione anti-covid dei bambini tra i 6 mesi e i 5 anni. Per segnare l’avvio della campagna, Joe Biden, accompagnato dalla first lady Jill, si recherà in un centro vaccinale di Washington, dove pronuncerà un discorso per illustrare questa nuova vaccinazione offerta a 19 milioni di bambini.

Il vaccino per i più piccoli – Pfizer per i bambini tra i 6 mesi e i quattro anni, Moderna per i bambini fino ai cinque anni – è stato distribuito ai pediatri, alle farmacie ed i centri vaccinali delle comunità.

Secondo un sondaggio della Kaiser Family Foundation, solo il 18% dei genitori dei bambini sotto i cinque anni si dicevano a maggio disposti ad immunizzare immediatamente i propri figli. Mentre oltre un terzo, il 38%, diceva di voler aspettare e vedere come funziona su altri bambini, con il 27% invece che esclude assolutamente la possibilità di immunizzare i figli.