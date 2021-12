Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavoratori

Covid Usa oggi, giudici federali americani hanno bloccato temporaneamente l’obbligo di vaccino per gli addetti sanitari di ospedali e centri medici. Con questa sentenza viene esteso a tutti gli Stati Uniti il blocco della misura che lunedì un giudice del Missouri aveva deciso per 10 stati. L’attorney generale della West Virginia, uno degli Stati a guida repubblicana che hanno fatto ricorso contro le misure del presidente Biden, ha celebrato la sentenza come una vittoria: “Siamo contenti che la Corte si sia schierata a difesa della libertà individuale dei lavoratori del settore sanitario”, ha detto Patrick Morrisey.

L’altra sentenza, emessa da un giudice del Kentucky, ha valore meno ampio e blocca l’applicazione dell’obbligo vaccinale per i dipendenti di società che hanno appalti federali – che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 8 dicembre – in Kentucky, Ohio e Tennessee.