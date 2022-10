Covid Usa, ok Fda a vaccini aggiornati Omicron 4 e 5 in bimbi over 5

(Adnkronos) –

Via libera negli Usa all’utilizzo dei vaccini anti-Covid bivalenti per Omicron 4 e 5 come singola dose booster nei gruppi d’età più giovani, dai 5 anni in su. La Fda ha comunicato oggi di aver modificato le autorizzazioni all’uso di emergenza (Eua) dei due vaccini, i bivalenti di Moderna e Pfizer-BioNTech. Quello di Moderna è autorizzato alla somministrazione almeno 2 mesi dopo il completamento della vaccinazione primaria o di richiamo nei bambini da 6 anni di età. Il vaccino Pfizer-BioNTech è autorizzato allo stesso modo nei bambini da 5 anni di età.

“Dal momento che i bambini sono tornati a scuola in presenza e le persone stanno riprendendo comportamenti e attività pre-pandemia, esiste il potenziale per un aumento del rischio di esposizione al virus che causa Covid – avverte Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della Fda – La vaccinazione rimane la misura più efficace per prevenire conseguenze gravi come ricovero e morte. Sebbene Covid tenda ad essere meno grave nei bambini rispetto agli adulti, nelle varie ondate che si sono verificate più bambini si sono ammalati e sono finiti in ospedale. E anche loro possono sperimentare effetti a lungo termine, seppure dopo una malattia inizialmente lieve. Incoraggiamo i genitori a prendere in considerazione la vaccinazione”.