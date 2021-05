Vaccini, Lazio: aperte tutte le fasce d’età, obiettivo ricoveri solo allo Spallanzani

Con oltre tre milioni di vaccinazioni su una popolazione di 5,8 milioni di persone, la Regione Lazio apre le somministrazioni a tutti gli over 18 senza fasce d’età. Da oggi, lunedì 31 maggio, al via le prenotazioni con ticket virtuale per le vaccinazioni aperte a tutti che si terranno da mercoledì 2 giugno a domenica 6 giugno con il siero AstraZeneca.

Ma dopo una settimana dedicata ai più giovani, dall’1 al 3 giugno infatti verrà somministrata la prima dose ai maturandi, dal 7 giugno si ripartirà con la fascia d’età over 30.

Mentre procede senza sosta la campagna vaccinale in regione, così come lungo tutta la penisola, calano contagi, ricoveri, decessi e posti letto occupati in terapia intensiva, al minimo storico da sette mesi. Prossimo obiettivo, numeri permettendo, sarà mantenere come unico centro anti Covid-19 l’Istituto Spallanzani di Roma al fine di riorganizzare gli altri ospedali per tutte le altre patologie.