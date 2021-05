Covid, vaccini aperti a tutti da oggi in Francia

Vaccini anti Covid, la Francia ha concluso la somministrazione per fasce di età o categorie a rischio e apre oggi la campagna di immunizzazione al resto della popolazione maggiorenne, tappa ‘chiave’ per evitare una nuova ondata di epidemia in una fase in cui vengono allentate le restrizioni.

Le prenotazioni si sono aperte giovedì e vengono registrate progressivamente sulle piattaforme Internet specializzate, Doctolib, Keldoc, Maiia. Al momento, secondo quanto chiarito da Doctolib, “con 28 milioni di persone adulte che possono accedere alla vaccinazione” ed una media giornaliera di “500mila appuntamenti disponibili” non sarà immediatamente possibile processare tutte le richieste a causa “del numero ancora limitato di dosi di vaccino, in particolare Pfizer e Moderna”, riporta Bfmtv.