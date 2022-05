Covid, vaccino Lazio, D’Amato: “Subito quarta dose per gli over 80 entro l’autunno, poi arriverà il vaccino aggiornato”. Ipotesi richiamo generalizzato 

Covid, vaccino Lazio, D’Amato: “Subito quarta dose per gli over 80 entro...

L’occasione per poi parlare con la stampa è data da un’opportunità davvero importante per tutti: la presentazione della campagna sullo screening dei tumori, che quest’anno vede scendere in prima linea anche le farmacie della Capitale e della Regione.

Dunque poi avvicinato per ‘avere lumi’ circa ciò che avverrà subito dopo l’estate in tema di vaccinazioni anti-Covid, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha spiegato che “Dobbiamo accelerare con la quarta dose agli over 80, che non va ritardata perché fatta adesso può mettere in sicurezza fino all’autunno, quando attendiamo i vaccini aggiornati e ciò che verrà deciso rispetto ad un richiamo che penso debba essere generalizzato“.

