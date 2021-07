Covid, Vaia (Spallanzani): “Ricoverati per lo più non vaccinati o senza richiamo”

“Il lievissimo incremento” dei ricoveri per covid all’Inmi Spallanzani di Roma “è dovuto all’acquisizione di pazienti da altri ospedali che stanno chiudendo i centri Covid”. Si tratta di assistiti che “non mostrano particolari complessità” e che “sono per la maggior parte persone non vaccinate o vaccinate con unica dose”. Lo sottolinea Francesco Vaia, direttore dell’Istituto capitolino.

Alo Spallanzani, in questo momento, “sono ricoverati 37 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2”, mentre sono “5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva”. Questo l’ultimo bollettino dell’Istituto per le malattie infettive capitolino. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 2.874”.