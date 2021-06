Covid Valle d’Aosta, oggi 3 contagi: bollettino 15 giugno

Sono 3 i nuovi contagi di coronavirus in Valle d’Aosta secondo i dati del bollettino di oggi, 15 giugno. Non si registrano morti da ieri. Il totale delle persone colpite da Covid 19 in Valle d’Aosta da inizio epidemia sale a 11.661. I positivi attuali sono 90 (-6 rispetto a ieri), di cui 4 ricoverati in ospedale e 86 in isolamento domiciliare.

Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono saliti, rispetto a ieri, di 9 unità a 11.099 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 134.997 (+392), di cui 36.058 processati con test antigenico rapido. I decessi registrati in Valle d’Aosta di persone risultate positive al virus da inizio emergenza sono 472.