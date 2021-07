Covid Veneto, oggi 125 contagi e un decesso: bollettino 11 luglio

Sono 125 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi, 11 luglio, in Veneto, per un numero totale di 426.413 infetti dall’inizio dell’epidemia. Zero i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si registra anche un nuovo decesso, che porta il numero complessivo delle vittime a 11.621. Risalgono i dati delle terapie intensive, 16, con 2 ricoveri in più rispetto a ieri. Stabile a 229, il numero dei malati Covid nelle normali aree mediche. I casi attualmente positivi sono 5.008 (+95 in 24 ore), mentre i negativizzati sono 409.784 (+29 in un giorno).