Sono 150 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 24 maggio, secondo i dati del bollettino della regione illustrato dal governatore Luca Zaia. Nelle ultime 24 ore, registrati altri 2 morti. Da ieri, eseguiti 10.429 tamponi, il tasso di positività è all’1,44%. I ricoverati in totale sono 845 (-12): in area non critica ci sono 749 persone (-12), mentre i pazienti covid in terapia intensiva sono 96.