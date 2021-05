Covid, Zambon: “Plausibile che virus sia ‘sfuggito’ a laboratorio di Wuhan”

Il virus del Covid ‘sfuggito’ da un laboratorio di Wuhan? “Direi che è un’ipotesi ancora assolutamente plausibile” dice Francesco Zambon, ex ricercatore dell’Oms, ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1. “Non è un’ipotesi scartata dall’Oms – chiarisce Zambon – è una delle quattro ipotesi che rimangono ancora in campo. Dopo l’ultima missione in Cina, questa ipotesi viene considerata dall’Oms ‘altamente improbabile’, però non è esclusa. Sappiamo che a Wuhan ci sono molti laboratori che studiano anche i Coronavirus”.

Per il ricercatore, però, “la più plausibile resta quella di uno spillover dal pipistrello verso un animale intermedio che è arrivato fino a noi. E non è l’ipotesi che ci lascia più tranquilli, anzi paradossalmente ci lascerebbe più tranquilli sapere che è un virus uscito da un laboratorio perché di virus pronti a fare l’assalto all’uomo con lo spillover ce ne sono tantissimi, soprattutto di Coronavirus”.