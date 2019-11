CPM Music Institute, torna l’Open Week milanese

Dal 18 al 21 novembre torna al CPM Music Institute (Via Elio Reguzzoni, 15 – Milano), scuola diretta e fondata da Franco Mussida, l’imperdibile appuntamento con l’Open Week. Quattro giorni di seminari, incontri e masterclass con artisti e professionisti della Musica, inseriti anche quest’anno all’interno del programma, di cui il CPM è Educational Partner.

Come ogni anno, l’Open Week propone momenti che si presentano come occasioni straordinarie per scoprire e conoscere tutte le sfumature del mondo della Musica. Sul palco del Teatro del CPM si alterneranno addetti ai lavori, artisti e musicisti disponibili a raccontare la propria esperienza e a confrontarsi con gli studenti della scuola e il pubblico.

L’edizione autunnale prevede incontri con artisti del calibro di MORGAN, lo storico componente dei New Trolls VITTORIO DE SCALZI, la cantautrice SERENA BRANCALE, il musicista sperimentale NIKO SOLORIO, il percussionista PETIT SOLO DIABATÈ, il chitarrista ALBERTO TURRA e il TANN Trio, il duo electro – pop I’M NOT A BLONDE e il giovane cantautore CORDIO.

Presenti anche importanti operatori del settore come il Sound Designer MANUELE MONTESANTI, il giornalista e speaker radiofonico MASSIMO COTTO, il manager ROMEO GROSSO e l’Amministratore Unico dell’agenzia di comunicazione Parole & Dintorni RICCARDO VITANZA. Di seguito il programma dell’Open Week:

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 incontro con l’artista: I’m Not A Blonde “Under the Rug: architetture musicali tra digitale e analogico”. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30, Artist Management “La guida dell’artista: il manager” a cura di Romeo Grosso. Dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Cerimonia di consegna dei diplomi dell’anno accademico 2018/2019 con Franco Mussida e Andrea Santonastaso

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00, Guitar Masterclass “Interplay for dummies” con The TANN Trio. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30, Voice Masterclass “Frittura Creativa” a cura di Serena Brancale. Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 Incontro con l’artista: Morgan “Forme, sistemi e linguaggi Pop Rock”

Tutte le masterclass e gli incontri sono ad ingresso libero previa prenotazione (inviando un’e-mail al seguente indirizzo corsi@cpm.it), ad esclusione della Drums Masterclass a cura di Petit Solo Diabatè di martedì 19 novembre, della Guitar Masterclass a cura di Alberto Turra e della Voice Masterclass a cura di Serena Brancale previsti per giovedì 21 novembre che saranno aperti per gli studenti e a pagamento per gli esterni (per info e costi consultare il sito www.cpm.it).

Sul sito ufficiale del CPM Music Institute (www.cpm.it) sono disponibili approfondimenti sui singoli incontri dell’Open Week e sull’offerta didattica della scuola.

Il CPM Music Institute di Milano, presieduto e diretto fin dalla sua fondazione da Franco Mussida, dal 1984, con un modello didattico multidisciplinare che abbraccia le professioni legate agli strumenti dell’orchestra moderna a quelle dell’indotto musicale (dai tecnici del suono ai produttori), ha offerto e offre a migliaia di giovani l’opportunità di ritagliarsi spazi di lavoro e di prospettiva creativa. A maggio 2017 il CPM Music Institute ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento AFAM per il rilascio del Diploma Accademico di Primo Livello in Popular Music, equivalente alla Laurea Triennale e riconosciuto sul territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei. Inoltre, da Novembre 2018 è membro dell’AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen, un’associazione volontaria che rappresenta gli Istituti Superiori di Educazione Musicale. Grazie alla stima di tutto il comparto musicale, il CPM Music Institute è riconosciuto crocevia per il mercato dei lavori della Musica. Ruolo ribadito nelle sue Open Week, che dal 2007 permettono ai suoi allievi – ma anche agli appassionati di Musica – di incontrare artisti e strumentisti di prestigio italiani e internazionali (Ligabue, Guccini, Elisa, Caparezza, Daniele Silvestri, Ermal Meta, Peppe Vessicchio, Ghemon, Vince Tempera, Brunori SAS, Red Canzian, Robben Ford, Virgil Donati, Tony Levin, Gavin Harrison, Mary Setrakian, Joey Blake) per conoscere tutto quello che succede nel mondo della Musica. Al giorno d’oggi, molti dei suoi diplomati lavorano in orchestre prestigiose, suonano e cantano per gruppi e artisti di grande appeal (da Laura Pausini alla PFM), mentre molti hanno intrapreso carriere artistiche proprie (da Chiara Galiazzo a Renzo Rubino fino a Cordio e Mahmood, vincitore di Sanremo 2019). Dal 1988, attraverso progetti di ricerca che utilizzano le sue proprietà educatrici, si occupa anche di portare la Musica in luoghi estremi: CO2 è l’ultimo in ordine di tempo tra i tanti progetti italiani ed europei realizzati. Concorre inoltre a realizzare progetti musicali educativi per l’industria, come la progettazione di una radio di qualità per il circuito NaturaSì e i corsi formativi per i partecipanti ad Area Sanremo.

