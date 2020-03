CR4 La Repubblica delle Donne Anticipazioni puntata 4 Marzo 2020, puntata speciale Festa della donna

Nonostante si sia in piena emergenza e l’umore di tantissimi italiani non sia proprio alla grande, c’è sempre la necessità di fare informazione anche attraverso un pò di sorriso, stemperando magari tensioni e ansie, e di momenti di relax. In questo senso può essere inquadrata la nuova puntata di CR4 La Repubblica delle Donne che andrà in onda questa sera.

Che cosa bolle in pentola? Cosa c’è da aspettarsi a CR4 La Repubblica delle Donne? Ecco tutte quelle che possono essere ad oggi le anticipazioni della puntata 4 Marzo 2020 relative allo show di Piero Chiambretti.

CR4 La Repubblica delle Donne Anticipazioni puntata 4 Marzo 2020: ospiti, argomenti, novità

Stasera 4 Marzo in tv su Rete 4 torna #CR4- La Repubblica delle Donne dalle 21:25. Si rinnova dunque l’appuntamento con il programma condotto da Piero Chiambretti. Cosa si prevede?

Oggi, Mercoledì 4 Marzo, in prima serata su Rete 4 a #Cr4 La repubblica delle donne”, Piero Chiambretti sarà come sempre in compagnia del suo florido cast, come Iva Zanicchi con i suoi voti, Francesca Barra e Lory Del Santo alle prese con il suo editoriale.

In verità, l’appuntamento è di quelli cruciali. Infatti, in vista dell’8 Marzo, si celebrerà la donna a pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Donna, appunto l’8 marzo.

Per farlo si lancerà una speciale intervista a Michelle Hunziker nella quale la bella e brava showgirl si racconterà in tutti i vari passaggi della sua escalation professionale e della sua vita privata.

La showgirl svizzera snocciolerà tutte le sue sfaccettature in quanto mamma e lavoratrice, e parlerà di figlie e della famiglia.

E poi una possibile rivelazione: è Vittorio Feltri il vero autore dei primi messaggi che il marito Tomaso Trussardi le scrisse per approcciarla?

Ovviamente in tema 8 Marzo anche un approfondimento nei riguardi della lotta contro la violenza sulle donne che vede proprio la Hunziker in prima linea. Lo si farà con altri due ospiti d’eccezione, Gessica Notaro e Antonio Maggio, con “La faccia e il cuore”.

Inoltre a Cr4 – La repubblica delle donne ci saranno anche altri Ospiti. Torna in studio Clizia Incorvaia per parlare della recente partecipazione al Grande Fratello Vip. E poi Annalisa Chirico e Vittorio Sgarbi.

A loro, come noto, si aggiungono gli abitudinari: Cristiano Malgioglio, le Ministre Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Ambra Lombardo e Maria Vittoria Longhitano.

