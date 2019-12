CR4 la repubblica delle donne, puntata oggi 4 Dicembre  2019 anticipazioni, spoiler, ospiti e sorprese da Piero Chiambretti

Torna in onda “CR4 – La repubblica delle donne 2019” l’atteso appuntamento su Rete4 con Piero Chiambretti. Cosa ci sarà da attendere in merito al ritorno del pirotecnico, esuberante conduttore e la fucina copiosa delle sue idee e delle sue novità?

Ecco tutte le possibili anticipazioni, gli ospiti e i temi del programma che prenderà la scena quest’oggi, Mercoledì 4 Dicembre 2019, su Rete 4.

CR4 la repubblica delle donne, oggi 4 Dicembre 2019 anticipazioni, spoiler, ospiti. Cosa succede, sorprese da Piero Chiambretti

Una ennesima, attesa puntata vibrante quella che è prevista per oggi 4 Dicembre 2019 su su Rete 4 con Piero Chiambretti e la sua variegata banda di CR4 la repubblica delle donne.

Si tratterà, come noto, di una sorta di itinerante excursus “leggero ma non stupido” con cui il conduttore Piero Chiambretti, attraversa l’habitat femminile, ma non solo, e in tutto ciò che lo circonda. E che cosa accadrà questa sera?

Ricordiamo una piccola premessa. Di norma il conduttore è affiancato da un variegato cast composto da vip come Valeria Marini, Iva Zanicchi, e le belle e esuberanti Antonella Elia, Francesca Barra e Lory Del Santo.

Quest’oggi, però, non ci saranno tutti i fissi, anche se il parterre sarà davvero ampio. Chi vedremo, chi ci sarà? E’ presto detto.

Eccoci dunque all’interno delle anticipazioni di CR4 La Repubblica delle Donne relative alla puntata di stasera, mercoledì 4 dicembre 2019.

La seconda puntata dello show dedicato alle donne e condotto da Piero Chiambretti si concentra sulla briosità dei tanti ospiti. Chi saranno? In primis Amanda Lear, la celebre artista che da poco ha compiuto 80 anni.

Poi ecco l’influencer e modella Nina Rima e la giornalista de Il Fatto Quotidiano, Claudia Rossi. Tra le defaillance ci saranno quelle di Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, che saranno impegnati nella prima puntata di All Together Now, in onda su Canale 5.

Aggiornamento ore 9.45

Come noto, il programma di Chiambretti beneficia anche di uno staff fisso e variegato. In particolare si ricordano le presenze di Tiziana Catalano e della esuberante Valeria Marini, la già citata Iva Zanicchi, ma anche la nota Antonella Elia.

Ad affincarli, la bella e brava giornalista Francesca Barra, la conturbante Lory Del Santo, e ancora Maria Vittoria Longhitano il celebre Cristiano Malgioglio, il simpatico Peppino, Massimo Lopez, Lidia Carew e altri ancora.

Come ad esempio Klaudia Pepa o Vittorio Feltri, e ancora poi Alfonso Signorini.

aggiornamento ore 12,39

A contribuire a rendere pepata la trasmissione come detto, alcune presenze molto note, come quella di Cristiano Malgioglio, ma soprattutto l’atteso Vittorio Feltri, reduce da tutta una serie di escalation di prestazioni televisive molto dibattute.

E con loro, si annuncia vibrante la performance di Alfonso Signorini che diverrà a breve il conduttore in solitaria del GF Vip di quest’anno.

Quanto a Massimo Lopez lui“sarà il presidente della repubblica delle donne, interpretando la Monaca di Monza con i baffi” ha dichiarato Chiambretti.

Nella prima puntata, in studio sono arrivate le Gemelle Kessler, mentre Pippo Baudo sarà in collegamento da Roma.

Non ci resta che vedere come andrà avanti l’onda d’urto di questa Repubblica chiambrettiana, anche questa sera e quali divertenti spaccati di vita e di ilarità regalerà al pubblico.

aggiornamento ore 15.39